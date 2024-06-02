Квота ОАЭ в рамках ОПЕК+ на 2025 год увеличена на 300 тыс. б/с, до 3,519 млн б/с

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Разрешенный уровень добычи нефти ОАЭ в рамках сделки ОПЕК+ на 2025 год увеличен на 300 тыс. б/с, до 3,519 млн б/с, сообщается в пресс-релизе ОПЕК.

"Это увеличение будет осуществляться поэтапно, начиная с января и до конца сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрешенный уровень добычи в 3,519 млн б/с не учитывает добровольные сокращения страны в 144 тыс. б/с и 163 тыс. б/с.