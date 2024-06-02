ОПЕК+ продлил действующие квоты на весь 2025 год

При этом общая квота снизилась из-за ухода Анголы

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ на заседании в воскресенье приняли решение продлить действующие в 2024 году квоты на весь 2025 год, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Общий уровень добычи странами ОПЕК+ в 2025 году должен составлять (без возможных дополнительных ограничений восемью странами: Алжир, Кувейт, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Россия, Казахстан, Оман) 39,725 млн баррелей в сутки по сравнению с 40,46 млн б/с в 2024 году.

С начала 2024 года ОПЕК покинула Ангола, что привело к сокращению квоты. Квота ОАЭ была повышена с 3,219 до 3,519 млн б/с, но она будет повышаться постепенно с января по сентябрь 2025 года.

Следующее заседание министров ОПЕК+ назначено на 1 декабря.