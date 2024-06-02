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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

"Добровольцы" ОПЕК+ продлят ограничения в 1,7 млн б/с на 2025 год

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Восемь стран ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией, которые добровольно сокращают добычу нефти дополнительно к своим квотам, продлят свои сокращения в 1,7 млн баррелей в сутки, начатые с мая 2023 года и действующие в 2024 году, на весь 2025 год, сообщает государственное агентство Саудовской Аравии.

Кроме того, ограничения в 2,2 млн б/с, действующие в первом и втором кварталах 2024 года, будут продлены до конца сентября 2024 года. Затем эти ограничения на ежемесячной основе будут в течение года убираться, но могут быть приостановлены или отменены ввиду рыночной ситуации.

ЭкономикаОПЕК+ продлил действующие квоты на весь 2025 годОПЕК+ продлил действующие квоты на весь 2025 годЧитать подробнее

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Согласно опубликованной таблице, Россия с учетом всех ограничений может добывать до октября 2024 года 8,98 млн б/с нефти, с января 2025 года может увеличить добычу до 9,1 млн б/с, а Саудовская Аравия - до 9,3 млн б/с.

С апреля 2025 года Россия может добывать 9,25 млн б/с, Саудовская Аравия - 9,56 млн б/с, с июля 2025 года Россия будет ограничена добычей 9,37 млн б/с, Саудовская Аравия - 9,8 млн б/с. С октября 2025 года Россия планирует добывать 9,45 млн б/с, Саудовская Аравия - 9,98 млн б/с.

ОПЕК+ нефть Саудовская Аравия Россия
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