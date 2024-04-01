Глава Rheinmetall призвал Европу не ждать военной помощи США в случае опасности

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Европе нужно отказаться от мысли, что США обязательно придут на помощь при возникновении военной угрозы для нее, заявил Financial Times председатель совета директоров компании Rheinmetall AG Армин Паппергер.

Он отметил, что за последние десятилетия европейские лидеры считали само собой разумеющимся, что США пришли бы спасать континент в случае военной угрозы, и добавил, что этого не случится.

Блокирование конгрессменами США выделения дополнительной помощи для Украины Паппергер назвал сигналом для Европы: Вашингтон "больше не будет платить за нее". По его словам, теперь США концентрируют свои силы на Азиатско-Тихоокеанском регионе, и что при возникновении полномасштабного вооруженного конфликта "С‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ША будут сосредоточены на Азии, а Европа останется полностью одна".

Паппергер сказал, что независимо от того, кто победит на президентских выборах в США в ноябре 2024 года, процесс военного перевооружения в ФРГ продолжится. Возможная победа Дональда Трампа, по его мнению, окажет больше негативного влияния на Германию.

Паппергер призвал европейские страны создавать крупные оружейные компании, способные конкурировать с американскими фирмами. Он выразил мнение, что для повышения уровня сотрудничества в Европе конкретным ее странам нужно специализироваться на определенных военных технологиях. Он добавил, что на перспективу важно размещать промышленные предприятия сразу во многих странах и наращивать там производство.