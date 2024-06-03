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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Минфин повысил оценку дефицита бюджета РФ на 2024 год до 1,1% ВВП

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ повысил оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год до 2,120 трлн рублей, или 1,1% ВВП, с 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП, утвержденных сейчас. Соответствующий проект поправок в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. внесен в Госдуму.

Так, оценка доходов понижена с 35,065 трлн рублей (18,3% ВВП) до 35,062 трлн рублей. При этом прогноз поступления дополнительных нефтегазовых доходов снижен с 1,821 трлн рублей до 1,053 трлн рублей.

Расходы ожидаются больше утвержденных законом параметров - 37,182 трлн рублей (19,4% ВВП) вместо 36,660 трлн рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга увеличен до 26,680 трлн рублей с 26,637 трлн рублей, внешнего - напротив снижен до $63 млрд с $64 млрд, или $56,7 млрд с $57,6 млрд.

Новые параметры бюджета основаны на прогнозе ВВП в текущем году в объеме 191,437 трлн рублей и инфляции 5,1% (ранее 179,956 трлн рублей и 4,5%).

Минфин РФ Госдума
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