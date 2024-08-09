Российские аграрии в 2024 году резко увеличили площади под нутом и чечевицей

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Аграрии РФ в этом году резко увеличили посевные площади под такими зернобобовыми нишевыми культурами, как нут и чечевица.

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, расчеты показывают, что суммарная площадь под этими сельхозкультурами составляет около 1,57 млн га, это примерно на 610 тыс. га больше рекордного показателя прошлого года.

По его словам, такой рост объясняется прежде всего благоприятной конъюнктурой. "Цены на чечевицу и нут в минувшем сезоне были намного выше, чем на горох. И сейчас эта тенденция сохраняется, - сказал он. - Цена нута и красной чечевицы составляет $580-590 за тонну (FOB Азовское море), гороха - $295 за тонну. Зеленая чечевица еще дороже - более $900 за тонну".

Это способствует росту экспорта. Основными покупателями российских нута и чечевицы являются страны Южной Азии, сказал Рылько.

По данным Росстата, в 2023 году РФ собрала 345 тыс. тонн чечевицы (257,9 тыс. тонн в 2022 году) и 702,8 тыс. тонн нута (467,9 тыс. тонн).

Согласно обзору центра "Агроэкспорт", в 2023 году экспорт нута из РФ составил 540 тыс. тонн, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее, чечевицы - в 2,4 раза, почти до 300 тыс. тонн. При этом сохраняется высокий потенциал по дальнейшему развитию производства и экспорта этих культур, отмечают эксперты центра.

Одним из активных поставщиков чечевицы на мировой рынок является ГК "ЭкоНива", которая выращивает ее с 2016 года. Среди партнеров компании - Пакистан, Индия, ОАЭ, Турция.