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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В Финляндии началась коммерческая эксплуатация третьего энергоблока АЭС "Олкилуото"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Финляндии новый 3-й энергоблок АЭС "Олкилуото" начал в воскресенье подачу электроэнергии в плановом режиме, заявили в компании-операторе Teollisuuden Voima Oyj.

"Третий энергоблок теперь готов. Тестовая фаза завершена, и сегодня, 16 апреля 2023 года, на нем началась регулярная выработка электроэнергии. Теперь 30% электричества в Финляндии будет поступать с АЭС "Олкилуото", - сообщила компания в соцсетях.

При этом Associated Press отмечает, что 3-й энергоблок начали возводить в 2005 году, и изначально он должен был быть завершен в 2009 году. Однако из-за технических сложностей новый реактор подключили к национальной энергосистеме лишь в марте 2022 года, после чего начались фаза его тестирования. Окончательная сумма проекта, по мнению экспертов, составила порядка 11 млрд евро - почти в три раза больше изначальной.

Энергоблок строили в сотрудничестве с французской компанией Areva и немецкой Siemens.

Теперь Финляндия располагает пятью ядерными реакторами на двух АЭС - "Ловииса" и "Олкилуото", которые удовлетворяют потребности страны в электричестве более чем на 40%.

Ранее глава победившей на недавних выборах в Финляндии Национальной коалиционной партии Петтери Орпо заявлял, что будущий кабинет министров должен положить ядерную энергетику в основу энергетической политики страны.

Между тем, накануне ФРГ отключила от сети свои три последние АЭС.

Финляндия АЭС "Олкилуото"
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