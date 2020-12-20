АЭС "Олкилуото" в Финляндии возобновила работу после сбоя

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Второй энергоблок финской АЭС "Олкилуото", где ранее в декабре имела место внештатная ситуация, с 19 декабря вновь работает в составе энергосети Финляндии, говорится в заявлении управляющей компании Teollisuuden Voima Oyj.

"Второй энергоблок "Олкилуото" снова подключен к финской национальной энергосистеме вчера 19 декабря в 23:53 (0:53 20 декабря по Москве - ИФ)", - отмечается в обнародованном в воскресенье пресс-релизе.

В компании рассчитывают восстановить подачу энергии в полном объеме 22 декабря.

10 декабря Финляндии на АЭС "Олкилоуто" в Эурайоки возникла внештатная ситуация, которая привела к повышению уровня радиации внутри станции. В результате немедленно были предприняты высшие меры защиты. Была произведена автоматическая экстренная остановка реактора.

В Центре радиационной безопасности Финляндии впоследствии подтвердили, что инцидент не нанес какого-либо ущерба людям или окружающей среде.

Как сообщалось, российские ученые-атомщики считают, что инцидент на АЭС в Финляндии не несет угрозы России и европейским странам.

"В целом, по имеющейся информации, авария ни нам, никому в Европе не угрожает, так как все радиоактивные частицы остались внутри", - заявил "Интерфаксу" директор Института безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов.