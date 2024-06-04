Путин созвонится с Моди после завершения подсчета голосов на парламентских выборах в Индии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин планирует созвониться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вечером во вторник или утром в среду после завершения подсчета бюллетеней на парламентских выборах в этой стране, рассказал журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Мы, естественно, внимательно следили за ходом выборов в Индии. Знаем, что коалиция Моди получила большинство мест в парламенте этой страны. Сейчас, насколько нам известно, ведется финальный подсчет голосов, и мы ждем возможности организации телефонного разговора нашего президента с Моди, - сказал он. - Это может быть сегодня вечером или завтра с утра, в зависимости от того, когда закончится финальный подсчет голосов".

Ушаков добавил, что "господин Моди с удовольствием переговорит с президентом после того, как закончится подсчет голосов, но победители уже как бы известны".

Выборы в Индии начались 19 апреля и завершились 1 июня. Они проходили в несколько этапов. Ожидается, что официальные результаты будут объявлены вечером 4 июня.

Подсчеты голосов показывают, что партия Моди "Бхаратия джаната парти" лидирует в 283 из 542 избирательных округов. Оппозиционный альянс INDIA может рассчитывать на победы в 219 округах. Такие результаты позволяют Моди остаться на посту премьер-министра на третий срок, но ему потребуется формирование коалиции с другими партиями.