Бюджет РФ в 2024 г. может получить 21,3 млрд руб от отмены льгот по частотам LTE

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Поступления в бюджет РФ в результате отмены льгот по оплате использования радиочастот LTE в 2024 году могут составить 21,3 млрд рублей, эти средства планируется направить на обеспечение доступа в интернет в государственных образовательных организациях и избирательных комиссиях, следует из проекта изменений в федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Кроме того, полученные средства планируется использовать для организации точек доступа Wi-Fi в учебных классах, предоставления в школах и профессиональных образовательных организациях верифицированного цифрового образовательного контента и онлайн-доступа к цифровым образовательным ресурсам и сервисам на базе "Университета Иннополис", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Помимо этого, средства могут быть направлены на строительство и проектирование магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для подключения к единой сети электросвязи удаленных районов Якутии, Тывы, Чукотки, Хабаровского края и других регионов.

Льгота по оплате использования радиочастот LTE отменена на период с 1 января по 31 декабря 2024 года приказом Минцифры РФ.

С 2011 года был введен понижающий коэффициент 0,1 для этих отчислений в качестве стимулирования развития новой технологии. Однако LTE уже не является новой технологией, с чем и связана отмена скидки, пояснял глава Минцифры РФ Максут Шадаев.