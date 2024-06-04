Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Бюджет РФ в 2024 г. может получить 21,3 млрд руб от отмены льгот по частотам LTE

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Поступления в бюджет РФ в результате отмены льгот по оплате использования радиочастот LTE в 2024 году могут составить 21,3 млрд рублей, эти средства планируется направить на обеспечение доступа в интернет в государственных образовательных организациях и избирательных комиссиях, следует из проекта изменений в федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Кроме того, полученные средства планируется использовать для организации точек доступа Wi-Fi в учебных классах, предоставления в школах и профессиональных образовательных организациях верифицированного цифрового образовательного контента и онлайн-доступа к цифровым образовательным ресурсам и сервисам на базе "Университета Иннополис", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В РоссииМинцифры не ждет роста тарифов операторов связи выше инфляции из-за отмены льготМинцифры не ждет роста тарифов операторов связи выше инфляции из-за отмены льготЧитать подробнее

Помимо этого, средства могут быть направлены на строительство и проектирование магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для подключения к единой сети электросвязи удаленных районов Якутии, Тывы, Чукотки, Хабаровского края и других регионов.

Льгота по оплате использования радиочастот LTE отменена на период с 1 января по 31 декабря 2024 года приказом Минцифры РФ.

С 2011 года был введен понижающий коэффициент 0,1 для этих отчислений в качестве стимулирования развития новой технологии. Однако LTE уже не является новой технологией, с чем и связана отмена скидки, пояснял глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минтранс Латвии отметил утроение расходов государства на проект Rail Baltica

Минтранс Латвии отметил утроение расходов государства на проект Rail Baltica

Рынок акций Индии падает из-за результатов партии Моди на выборах

Рынок акций Индии падает из-за результатов партии Моди на выборах

СДЭК подтвердил, что сбой ИТ-систем вызван воздействием извне

СДЭК подтвердил, что сбой ИТ-систем вызван воздействием извне

Brent подешевела до $77,8 за баррель

Brent подешевела до $77,8 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });