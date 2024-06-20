ГК "Южуралзолото" объявила SPO

Она намерена разместить 2-4% акций по цене не выше 84 коп. за штуку

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) объявила о проведении SPO, предложит инвесторам акции допэмиссии в размере 2-4% от действующего УК.

Как сообщила ЮГК, цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но составит не более 84 копеек за акцию.

Денежные средства, привлеченные в ходе SPO, за вычетом расходов на его организацию, будут направлены в компанию и пойдут на дальнейшее снижение долговой нагрузки и иные общекорпоративные цели. Основной акционер ЮГК, Константин Струков, не планирует продавать свои бумаги в рамках предложения.

Сбор заявок на участие в SPO продлится с 20 по 24 июня, но может быть завершен досрочно по решению компании.

ЮГК и аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней с даты завершения SPO.

Размер free float после SPO будет зависеть от количества акций, проданных в ходе сделки. Текущий уровень составляет 6%. Ранее компания высказывала желание в перспективе войти в индекс IMOEX, для которого free float должен быть 10%.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия).