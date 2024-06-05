Ракета Falcon 9 вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно вывела на орбиту очередную партию из 20 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Ракету запустили с 40-го стартового комплекса Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 20-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX вывела на орбиту уже свыше 6,5 тысячи таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 6,1 тысячи аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

Компания SpaceX - крупнейший спутниковый оператор в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.