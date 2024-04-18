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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 23 интернет-спутника Starlink

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в четверг по московскому времени успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 6,2 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,8 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В ходе запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 12-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике.

SpaceX Starlink
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