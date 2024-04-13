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SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу по московскому времени успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 6,2 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,7 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В ходе запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 20-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике.

Starlink Falcon 9 SpaceX
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