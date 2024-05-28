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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 23 спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в 10:24 по времени Восточного побережья США (17:24 мск). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

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В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 10-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 6,5 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 6 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

SpaceX Falcon 9 Starlink
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