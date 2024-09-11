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Ритейлер Inditex увеличил полугодовую чистую прибыль на 10,1%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, в первом полугодии 2024 финансового года увеличила чистую прибыль на 10,1%, выручку - на 7,2%.

В феврале-июле чистая прибыль компании составила 2,8 млрд евро против 2,51 млрд евро годом ранее.

Выручка повысилась до 18,1 млрд евро с 16,85 млрд евро годом ранее.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) поднялась на 11,9%, до 3,5 млрд евро, прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) - на 8,1%, до 5 млрд евро.

Валовая прибыль выросла на 7,5% и достигла 10,5 млрд евро, рентабельность по ней увеличилась на 19 базисных пунктов - до 58,3%.

Компания утвердила финальные дивиденды за прошлый фингод на уровне 0,77 евро на акцию. Выплата пройдет 4 ноября.

Ритейлер прогнозирует сохранение рентабельности валовой прибыли по итогам всего 2024 фингода, а также расширение торговых площадей примерно на 5%. Компания подтвердила капзатраты в этом году в объеме 1,8 млрд евро.

Акции Inditex дорожают на 3,9% в начале торгов в среду. Рыночная стоимость компании с начала года выросла на 21,8% (до 144 млрд евро), в то время как фондовый индекс IBEX 35 прибавил 11,9%.

Inditex, принадлежащая испанскому миллиардеру Амансио Ортеге, управляет магазинами Zara и Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

Inditex Zara Zara Home Bershka Амансио Ортега Испания
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