Гендиректор "Яндекса" Савиновский вошел в совет директоров компании

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор МКПАО "Яндекс" Артем Савиновский вошел в совет директоров компании от Фонда менеджеров "Яндекса", сообщила компания.

Помимо Савиновского, от Фонда менеджеров в совет директоров вошла адвокат Светлана Ячевская.

Также был избран представитель от Фонда общественных интересов "Яндекса", им стал бывший член совета директоров Yandex N.V. и исполнительный директор АНО "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин.

Согласно сообщению компании, всего совет директоров состоит из девяти человек.

Остальные члены совета директоров были выдвинуты ЗПИФ "Консорциум.Первый", основным акционером МКПАО, их кандидатуры были утверждены внеочередным собранием акционеров 4 июня.

Так, от ЗПИФ в совет вошли бывший член совета директоров Yandex N.V. Алексей Яковицкий, Александр Чачава, чья структура "Инфинити Менеджмент" владеет 25% ЗПИФ "Консорциум.Первый", Антон Сычев, финансовый директор компании Litasco Middle East (структура группы "ЛУКОЙЛ", которая также входит в состав акционеров ЗПИФ через "дочку" "Аргонавт"), Павел Деньгин, заместитель гендиректора по продуктам специализированного депозитария "Инфинитум" (также аффилирована с ЗПИФ), экс-управляющий партнер EY СНГ Александр Ивлев и бывший директор по стратегии Aliexpress Евгений Якушкин.

17 мая нидерландская Yandex N.V. (YNV) объявила о закрытии первой части сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму ЗПИФ "Консорциум.Первый". В рамках этого YNV продала 68% акций МКПАО "Яндекс" (включает денежную часть и передачу до 67,8 млн акций класса "А"). Еще 3,7% акций было ранее продано ООО "Яндекс.Технологии" для будущей программы мотивации сотрудников.

Вся сумма сделки по продаже бизнеса оценивается в 475 млрд рублей ($5,2 млрд). Закрытие второй части сделки ожидается в июле этого года.