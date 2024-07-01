"Консорциум.Первый" получил оферты на биржевой обмен 43,85 млн акций Yandex N.V

Это почти все, что торговалось на российских биржах без учета счетов типа С

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ЗПИФ "Консорциум.Первый" получил надлежаще поданные оферты на биржевой обмен 43 851 956 акций Yandex N.V на бумаги МКПАО "Яндекс", сообщила пресс-служба консорциума.

Количество заявок составило 752,17 тысячи. ЗПИФ намерен акцептовать все надлежаще поданные биржевые оферты, соответствующие условиям меморандума.

По оценкам ЗПИФ, оферты в рамках биржевого обмена получены на 99% акций Yandex N.V., которые торговались на "Мосбирже" или "СПБ Бирже" и не учитывались на счетах типа С, сказал "Интерфаксу" представитель консорциума.

Всего в рамках биржевого обмена ЗПИФ "Консорциум.Первый" мог обменять не более 50 047 583 акций Yandex N.V. В биржевом обмене могли принять участие владельцы акций Yandex N.V., которые были приобретены на "Мосбирже" или "СПБ бирже", т.е. акции, которые учитываются через цепочку, включающую НРД или СПБ Банк.

В мае Yandex N.V. закрыла первую часть сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму ЗПИФ "Консорциум.Первый". В рамках этого YNV продала 68% акций МКПАО "Яндекс" (включает денежную часть и передачу до 67,8 млн акций класса "А"). Таким образом, МКПАО стало новым холдингом российских активов "Яндекса". Еще 3,7% акций было ранее продано ООО "Яндекс.Технологии" для будущей программы мотивации сотрудников.

Также в мае ЗПИФ "Консорциум.Первый" объявил об обмене и выкупе акций Yandex N.V. Обмен будет осуществляться в соотношении 1:1, а выкуп - по 1251,8 рубля за акцию. Выкуп доступен для тех инвесторов, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий.

Всего ЗПИФ планирует выкупить и обменять не более 107 729 866, или 29,8% акций YNV.