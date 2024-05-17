Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса"

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Нидерландская Yandex N.V. (YNV) закрыла первую часть сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму ЗПИФ "Консорциум.Первый", сообщил "Яндекс".

В рамках этого YNV продала 68% акций МКПАО "Яндекс" (включает денежную часть и передачу до 67,8 млн акций класса "А"). Таким образом, МКПАО стало новым холдингом российских активов "Яндекса".

Еще 3,7% акций было ранее продано ООО "Яндекс.Технологии" для будущей программы мотивации сотрудников.

Вся сумма сделки по продаже бизнеса оценивается в 475 млрд рублей ($5,2 млрд).

Как сообщила нидерландская компания, по итогам второго этапа сделки YNV получит до 108 млн акций YNV класса А и оставшуюся сумму (если таковая имеется) в китайских юанях.

С закрытием первого этапа сделки совет директоров Yandex NV покидают несколько членов совета, отмечается в сообщении. В результате в совете директоров сохранят свои места сооснователь и генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан, Роже Рийниа (ранее занимал посты в Apple и ряде нидерландских компаний) и президент инвесткомпании Firehouse Capital Inc Джон Бойнтон (в настоящий момент - председатель совета директоров).

В настоящий момент общее количество выпущенных и находящихся в обращении акций Yandex NV составляет 293,9 млн (включая классы A и B). Бумаги класса А, полученные в рамках сделки, будут храниться на балансе компании до реализации планов YNV по стимулированию роста акционерного капитала.

Закрытие второй части сделки ожидается в июле этого года.

Кроме того, в июле ожидается делистинг YNV и начало торгов акциями МКПАО. Акции МКПАО будут торговаться под тикером YDEX.

Сейчас основной акционер МКПАО - ЗПИФ "Консорциум.Первый" - объявил о запуске оферты по обмену и выкупу акций Yandex N.V. (YNV). Обмен будет осуществляться в соотношении 1:1, а выкуп - по 1251,8 руб./акция. Выкуп доступен для тех инвесторов, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий.