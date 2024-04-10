Артем Савиновский назначен гендиректором МКПАО "Яндекс"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор операционной компании "Яндекса" в РФ (ООО "Яндекс") Артем Савиновский назначен главой одноименного МКПАО, говорится в сообщении компании.

Савиновский вступит в должность с 23 апреля.

МКПАО "Яндекс" - будущая холдинговая структура российских активов интернет-компании.

Савиновский занимает пост главы российского "Яндекса" с апреля 2022 года, в компании работает с 2008 года. Изначально он отвечал за финансовую отчетность и планирование, в частности, участвовал в размещении акций "Яндекса" на Nasdaq в 2011 году. До прихода в "Яндекс" работал в EY.

7 марта акционеры Yandex N.V. (нынешняя материнская структура компании) утвердили реструктуризацию компании, которая, в частности, предполагает продажу бизнеса российского "Яндекса" за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов ЗПИФ "Консорциум.Первый".

Первый этап сделки предполагается закрыть до 30 апреля. Ранее "Яндекс" сообщал, что новая холдинговая структура планирует получить листинг на МосБирже еще до закрытия первой части сделки. Yandex N.V., в свою очередь, проведет с нее делистинг.