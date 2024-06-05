OFAC приняло к рассмотрению обращение СПБ банка по разблокировке активов клиентов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) зарегистрировало и приняло к рассмотрению поданное в мае обращение СПБ банка для разблокировки клиентских активов, сообщил "Интерфаксу" ведущий юрист расчетного депозитария СПБ биржи, руководитель проекта по разблокировке активов Олег Нафиков.

"Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) 29 мая приняло коллективное обращение СПБ банка, поданное с целью разблокировки всех клиентских активов. Команда СПБ банка совместно с международными консультантами, специализирующимися на взаимодействии с OFAC, достаточно подробно описали возможные механизмы разблокировки. На текущий момент нашему заявлению присвоен номер дела (сase ID). Это означает, что OFAC зарегистрировал наше заявление и принял его к рассмотрению", - сообщил Нафиков.

OFAC внесло СПБ биржу в санкционный список 2 ноября 2023 года, СПБ банк - 23 февраля 2024 года.

После введения американских санкций торги иностранными бумагами на СПБ бирже были приостановлены, а активы инвесторов на сумму около $3 млрд оказались заблокированы. Как поясняла биржа, зарубежные контрагенты, в том числе из дружественных юрисдикций, приостановили взаимодействие с торговой площадкой из-за опасений ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций.

Расчетный депозитарий СПБ биржи - СПБ банк - 20 мая сообщил, что подал в OFAC обращение для разблокировки активов клиентов.