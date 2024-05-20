СПБ хочет получить разрешение OFAC для иностранных контрагентов на операции с активами клиентов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Расчетный депозитарий "СПБ биржи" 20 мая подаст в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заявление на получение разрешения для иностранных контрагентов на проведение операций с клиентскими активами, говорится в сообщении СПБ банка.

"После введения санкций в отношении СПБ банка мы вместе с нашими международными консультантами в рамках стратегии разблокировки сосредоточились на других направлениях представленной стратегии, в частности на подаче заявления в OFAC на получение разрешения для иностранных контрагентов СПБ банка на осуществление отдельных операций с клиентскими активами на счетах СПБ банка, в том числе на перевод активов неподсанкционных инвесторов в другой депозитарий, что позволит им получить доступ к своим активам", - приводятся в сообщении слова ведущего юриста СПБ банка, руководителя проекта по разблокировке активов Олега Нафикова.

Юристы СПБ банка прорабатывают и иные пути разблокировки активов, включая получение новой генеральной лицензии, добавил он.

Вместе с консультантами из коллегии адвокатов Delcredere, специализирующимися на санкциях, юристы СПБ банка также подготовили шаблоны и инструкции для самостоятельного обращения инвесторов в OFAC. Они размещены на портале "Разблокировкаактивов.рф".

"Обращение физических и юридических лиц, которые являются владельцами иностранных ценных бумаг, необходимо для получения индивидуальной лицензии на перевод заблокированных после введения санкций в отношении СПБ биржи 2 ноября 2023 года иностранных клиентских активов из СПБ банка в другие, не находящиеся под санкциями расчётные организации", - поясняется в сообщении.

Процесс самостоятельного обращения инвесторов в OFAC является добровольным и может происходить параллельно с подачей заявления, которое реализует СПБ банк.

"Для обращения в OFAC за индивидуальной лицензией инвесторам необходимо самостоятельно подать заявление через лицензионный портал на сайте OFAC. Мы детально проработали шаблоны заявлений на получение индивидуальной лицензии для двух групп инвесторов: физических и юридических лиц – собственников ценных бумаг. Подготовили максимально подробные инструкции по заполнению и подаче заявлений, а также списки сведений и документов, которые потребуются инвесторам при обращении", - отметил адвокат, партнер Delcredere Андрей Рябинин.

OFAC внес "СПБ биржу" в санкционный список 2 ноября 2023 года, СПБ банк – 23 февраля 2024 года.

После введения американских санкций торги иностранными бумагами на "СПБ бирже" были приостановлены, а активы инвесторов оказались заблокированы. Как поясняла биржа, зарубежные контрагенты, в том числе из дружественных юрисдикций, приостановили взаимодействие с торговой площадкой из-за опасений ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций.

В начале января СПБ банк, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, направил OFAC стратегию разблокировки активов. Как сообщалось, она в том числе включала вывод СПБ банка из-под контроля "СПБ биржи" за счет уменьшения ее доли в уставном капитале и издание лицензии, позволяющей разблокировать клиентские активы. После введения санкций США против биржи у инвесторов оказались заблокированы бумаги на сумму около $3 млрд.