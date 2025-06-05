Поиск

СПБ биржа подала заявление в OFAC на исключение из санкционного списка

СПБ биржа подала заявление в OFAC на исключение из санкционного списка
Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" и ее расчетный депозитарий – СПБ банк – подали заявление в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на исключение из санкционного списка.

Согласно годовому отчету биржи за 2024 год, раскрытому в составе материалов к годовому собранию акционеров, юристы СПБ банка начали готовить соответствующее заявление в конце прошлого года.

"СПБ банк и "СПБ биржа" 7 апреля 2025 года подали совместное заявление в OFAC на исключение из санкционного списка. На следующий день, 8 апреля, заявлению был присвоен case ID. Заявление находится на рассмотрении", - сообщил "Интерфаксу" представитель "СПБ биржи".

OFAC внесло "СПБ биржу" в SDN List 2 ноября 2023 года, СПБ банк – 23 февраля 2024 года.

После введения американских санкций торги иностранными бумагами на "СПБ бирже" были приостановлены, а активы инвесторов на сумму около $3 млрд оказались заблокированы. Как поясняла биржа, зарубежные контрагенты, в том числе из дружественных юрисдикций, приостановили взаимодействие с торговой площадкой из-за опасений ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций.

СПБ банк в мае 2024 года подал коллективное заявление в OFAC для разблокировки клиентских активов, которое было принято к рассмотрению. Позднее, как сообщала биржа, также были поданы документы, дополняющие это заявление. О каких-либо решениях OFAC на данный момент неизвестно.

СПБ биржа США OFAC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Anglo American готовится начать официальную процедуру продажи De Beers

Власти договорились о строительстве международного терминала в аэропорту Челябинска

Власти договорились о строительстве международного терминала в аэропорту Челябинска

Юлия Высоцкая стала совладельцем более чем 40 компаний сети аптек "Планета здоровья"

Европейский центральный банк снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов

Европейский центральный банк снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов

Потребление газа в России в 2024 году выросло на 5,2%, до 521,5 млрд кубометров

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6495 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });