СПБ биржа подала заявление в OFAC на исключение из санкционного списка

Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" и ее расчетный депозитарий – СПБ банк – подали заявление в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на исключение из санкционного списка.

Согласно годовому отчету биржи за 2024 год, раскрытому в составе материалов к годовому собранию акционеров, юристы СПБ банка начали готовить соответствующее заявление в конце прошлого года.

"СПБ банк и "СПБ биржа" 7 апреля 2025 года подали совместное заявление в OFAC на исключение из санкционного списка. На следующий день, 8 апреля, заявлению был присвоен case ID. Заявление находится на рассмотрении", - сообщил "Интерфаксу" представитель "СПБ биржи".

OFAC внесло "СПБ биржу" в SDN List 2 ноября 2023 года, СПБ банк – 23 февраля 2024 года.

После введения американских санкций торги иностранными бумагами на "СПБ бирже" были приостановлены, а активы инвесторов на сумму около $3 млрд оказались заблокированы. Как поясняла биржа, зарубежные контрагенты, в том числе из дружественных юрисдикций, приостановили взаимодействие с торговой площадкой из-за опасений ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций.

СПБ банк в мае 2024 года подал коллективное заявление в OFAC для разблокировки клиентских активов, которое было принято к рассмотрению. Позднее, как сообщала биржа, также были поданы документы, дополняющие это заявление. О каких-либо решениях OFAC на данный момент неизвестно.