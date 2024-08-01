Производительность труда в США во II квартале выросла сильнее прогноза

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В США во втором квартале 2024 года производительность труда выросла на 2,3% к предыдущему кварталу, по предварительным данным Минтруда страны.

Стоимость рабочей силы выросла на 0,9%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 1,7% и повышение второго на 1,8%, отмечает Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в первом квартале производительность труда в Штатах увеличилась на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Оценка повышения стоимости рабочей силы в январе-марте пересмотрена до 3,8% с 4%.

Производство товаров и услуг во втором квартале увеличилось на 3,3%, количество отработанных часов - на 1%. Размер почасовой оплаты труда американцев вырос на 3,3%.

В годовом выражении производительность труда в апреле-июне увеличилась на 2,7%, стоимость рабочей силы - на минимальные с третьего квартала 2019 года 0,5%.