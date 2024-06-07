Представители руководства ЕЦБ призвали к осторожности со снижением ставок

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Европейский центробанк должен быть аккуратным со снижением процентных ставок, заявил несколько представителей его руководства.

Глава Банка Эстонии, член совета управляющих ЕЦБ Мадис Мюллер в радиоэфире отметил, что европейскому регулятору "нужно принимать решения достаточно осторожно и не слишком гнаться за снижением процентных ставок".

Руководитель латвийского центробанка Мартиньш Казакс, также входящий в совет управляющих ЕЦБ, написал в блоге, что "победа [в борьбе с инфляцией] еще не в руках" и "дальнейшее снижение процентных ставок должно быть постепенным".

Их ирландский коллега Габриэль Махлуф сказал, что неясно, "насколько быстро мы будем продолжать [снижение ставок], если вообще будем".

ЕЦБ 6 июня снизил ключевые процентные ставки впервые с 2019 года. В том числе ставка по депозитам была сокращена на 25 базисных пунктов, до 3,75%.

По словам главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, решение о смягчении денежно-кредитной политики не было преждевременным, однако ЕЦБ не будет "действовать на автопилоте" в плане дальнейшего снижения ставок.

После этого решения несколько руководителей центробанков заявили Financial Times, что снижение ставок на заседании регулятора в июле выглядит маловероятным из-за ускорения инфляции и роста зарплат.