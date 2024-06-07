Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Представители руководства ЕЦБ призвали к осторожности со снижением ставок

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Европейский центробанк должен быть аккуратным со снижением процентных ставок, заявил несколько представителей его руководства.

Глава Банка Эстонии, член совета управляющих ЕЦБ Мадис Мюллер в радиоэфире отметил, что европейскому регулятору "нужно принимать решения достаточно осторожно и не слишком гнаться за снижением процентных ставок".

Руководитель латвийского центробанка Мартиньш Казакс, также входящий в совет управляющих ЕЦБ, написал в блоге, что "победа [в борьбе с инфляцией] еще не в руках" и "дальнейшее снижение процентных ставок должно быть постепенным".

Их ирландский коллега Габриэль Махлуф сказал, что неясно, "насколько быстро мы будем продолжать [снижение ставок], если вообще будем".

ЕЦБ 6 июня снизил ключевые процентные ставки впервые с 2019 года. В том числе ставка по депозитам была сокращена на 25 базисных пунктов, до 3,75%.

По словам главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, решение о смягчении денежно-кредитной политики не было преждевременным, однако ЕЦБ не будет "действовать на автопилоте" в плане дальнейшего снижения ставок.

После этого решения несколько руководителей центробанков заявили Financial Times, что снижение ставок на заседании регулятора в июле выглядит маловероятным из-за ускорения инфляции и роста зарплат.

ЕЦБ Бундесбанк Мартиньш Казакс Габриэль Махлуф Мадис Мюллер Эстония Ирландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ЦБ РФ заявила о возросшей вероятности повышения ключевой ставки

ПМЭФ-2024

Ставка налога на прибыль для IT-компаний в 5% будет действовать до 2030 года

Ставка налога на прибыль для IT-компаний в 5% будет действовать до 2030 года

С 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой

С 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой

"Газпром" обеспечивает россиян рекордными для июня объемами газа

ПМЭФ-2024

Россия не будет продлевать нулевую пошлину на ввоз яиц с 1 июля

Россия не будет продлевать нулевую пошлину на ввоз яиц с 1 июля
ПМЭФ-2024

Подписано соглашение о строительстве второй и третьей башен "Лахта Центра" в Петербурге

Подписано соглашение о строительстве второй и третьей башен "Лахта Центра" в Петербурге
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });