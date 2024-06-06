ОАК рассчитывает начать поставки МС-21 "Аэрофлоту" в сентябре 2025 года

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Начало поставок самолетов МС-21 авиакомпании "Аэрофлот" запланировано на сентябрь 2025 года, заявил гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Юрий Слюсарь.

"Что касается получения дополнения к действующему сертификату типа - это (потребует - ИФ) порядка 200 (сертификационных - ИФ) полетов, которые должны начаться в сентябре 2024 года. Наша задача - за год 200 полетов на трех машинах отлетать и с сентября 2025 года начать поставку МС-21 в компанию "Аэрофлот", - сказал Слюсарь в интервью "РБК-ТВ".

По его словам, лайнеры будут поставлены в компоновке на 175 пассажиров.

Согласно обновленной комплексной программе развития авиаотрасли, поставки первых девяти МС-21 ожидаются в 2025 году, а уже в последующем году должен быть выпущен 31 самолет этого типа. Ранее появление первых шести МС-21 ожидалось в конце 2024 года - их также должен был получить "Аэрофлот".