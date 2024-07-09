В Минпромторге понимают желание "Аэрофлота" заказать только МС-21

Решение об изменении соглашения перевозчика с ОАК пока не принято

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг с пониманием относится к желанию "Аэрофлота" трансформировать соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией на 339 российских самолетов в пользу только МС-21, но о решении говорить преждевременно, заявил журналистам на "Иннопроме - 2024" глава ведомства Антон Алиханов.

"Понимаем их мотивацию, потому что МС-21 в принципе перекрывает большую часть потребностей. Будем с ними работать (...) Но о решении каком-то говорить довольно рано", - сказал он.

В 2022 году "Аэрофлот" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) подписали соглашение, по которому до 2030 года для авиакомпании должно быть построено и поставлено 339 самолетов: 210 среднемагистральных МС-21 и 40 Ту-214, а также 89 региональных SJ-100 (импортозамещенная версия Superjet 100).

В июне 2024 года гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский заявил, что обсуждается трансформация соглашения, а именно заказ только 339 МС-21, "причем как в базовой версии, так и в короткой, которая будет разрабатываться". Идея связана с тем, что российский авиапром в очередной раз перенес сроки поставки техники, пояснял он.

Планы поставок российских самолетов зафиксированы в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года. В мае этого года она была обновлена: сроки выхода на рынок почти всех лайнеров были перенесены на несколько лет вперед, в том числе МС-21 - с 2024-го на 2025 год, SJ-100 - с 2023-го на 2026 год.