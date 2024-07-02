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Акционеры "Лензолота" утвердили дивиденды-2023 в размере 21,42 рубля на "преф"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Лензолото" утвердили дивиденды за 2023 год в размере 21,42 рубля на привилегированную акцию, дивиденды на обыкновенные акции выплачиваться не будут, сообщила компания.

В общей сложности выплаты составят 7,4 млн рублей. Это полностью соответствует уставу "Лензолота", по которому дивиденды на привилегированные акции должны составлять не менее 6,9% от годовой чистой прибыли по РСБУ.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 9 июля.

В прошлом году "Лензолото" выплатило, согласно уставу, 131 рубль на "преф" на общую сумму 45,5 млн рублей. Но за 9 месяцев 2022 года "Лензолото" также выплатило из нераспределенной прибыли прошлых лет 3 508 рублей на обыкновенную акцию на общую сумму около 4 млрд рублей.

По последним данным, на конец 2022 года, "Полюсу" принадлежало 94,79% голосующих акций ПАО "Лензолото" и 4,46% "префов".

Лензолото Полюс
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