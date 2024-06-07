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Валютные резервы Китая в мае выросли на 1%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в мае повысились на 1% до $3,232 трлн по сравнению с $3,201 трлн месяцем ранее, сообщило Государственное управление валютного контроля (SAFE) страны.

Аналитики в среднем прогнозировали рост до $3,21 трлн, по данным Trading Economics.

Курс юаня в апреле практически не изменился относительно американской нацвалюты. Между тем доллар подешевел на 1,6% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота в КНР на конец прошлого месяца составляли 72,8 млн унций, не изменившись по сравнению с концом апреля. До этого показатель рос 18 месяцев подряд.

В стоимостном выражении резервы золота выросли до $170,96 млрд со $167,96 млрд в конце апреля.

Китай
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