Первые слушания по иску бывшего VTB Bank Europe в суде Германии пройдут 4 июля

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Первые слушания по иску немецкого банка OWH SE (ранее VTB Bank Europe) о возврате дивидендов на $300 млн пройдут 4 июля, ВТБ готовит аргументацию, сказал "Интерфаксу" первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

В апреле 2022 года после введения санкций в отношении ВТБ немецкий регулятор отстранил российский банк от управления "дочкой", передав право голоса доверительному управляющему, который принял решение ликвидировать VTB Bank Europe с 1 апреля 2023 года.

В марте этого года стало известно, что OWH SE подал иск к ВТБ во Франкфуртский земельный суд с требованием вернуть выплаченные в предыдущие годы дивиденды на сумму свыше 300 млн евро, российский банк готовится защищать интересы в суде Германии.

"По Германии, как по многим другим судам, всегда имеет ключевое значение, когда осуществлено первое рассмотрение дела. В обычное время в Германии подобный иск завершился бы визитом всех акционеров к судье с тезисом, что наши права не были ущемлены, потому что статья, по которой судятся, направлена на защиту миноритарных акционеров", - заявил Пьянов.

Иск находится в первой инстанции - земельном суде Франкфурта-на-Майне. ВТБ, как ответчику по иску, дано время до 4 июля для подготовки отзыва на иск.

"Соответственно мы планируем ходатайствовать о продлении срока, потому что не успеваем. В отличие от США, где у нас есть лицензия OFAC на наем адвокатов, в Европе ситуация сложнее. Готовим документы и аргументацию, 4 июля будут первые слушания сторон. Такие процессы могут длиться 9-12 месяцев, то есть там не будет быстрого решения, если нет политических "заказов". Но может оказаться, что есть политический "заказ", тогда все пойдет быстро", - заявил он.

OWH попал в санкционный список США и Великобритании как дочерняя структура ВТБ. В апреле этого года Минфин США снял санкции с кредитной организации.