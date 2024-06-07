Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Первые слушания по иску бывшего VTB Bank Europe в суде Германии пройдут 4 июля

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Первые слушания по иску немецкого банка OWH SE (ранее VTB Bank Europe) о возврате дивидендов на $300 млн пройдут 4 июля, ВТБ готовит аргументацию, сказал "Интерфаксу" первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

В апреле 2022 года после введения санкций в отношении ВТБ немецкий регулятор отстранил российский банк от управления "дочкой", передав право голоса доверительному управляющему, который принял решение ликвидировать VTB Bank Europe с 1 апреля 2023 года.

В марте этого года стало известно, что OWH SE подал иск к ВТБ во Франкфуртский земельный суд с требованием вернуть выплаченные в предыдущие годы дивиденды на сумму свыше 300 млн евро, российский банк готовится защищать интересы в суде Германии.

ЭкономикаНемецкая "дочка" ВТБ требует от акционера вернуть свыше 400 млн евро дивидендовНемецкая "дочка" ВТБ требует от акционера вернуть свыше 400 млн евро дивидендовЧитать подробнее

"По Германии, как по многим другим судам, всегда имеет ключевое значение, когда осуществлено первое рассмотрение дела. В обычное время в Германии подобный иск завершился бы визитом всех акционеров к судье с тезисом, что наши права не были ущемлены, потому что статья, по которой судятся, направлена на защиту миноритарных акционеров", - заявил Пьянов.

Иск находится в первой инстанции - земельном суде Франкфурта-на-Майне. ВТБ, как ответчику по иску, дано время до 4 июля для подготовки отзыва на иск.

"Соответственно мы планируем ходатайствовать о продлении срока, потому что не успеваем. В отличие от США, где у нас есть лицензия OFAC на наем адвокатов, в Европе ситуация сложнее. Готовим документы и аргументацию, 4 июля будут первые слушания сторон. Такие процессы могут длиться 9-12 месяцев, то есть там не будет быстрого решения, если нет политических "заказов". Но может оказаться, что есть политический "заказ", тогда все пойдет быстро", - заявил он.

OWH попал в санкционный список США и Великобритании как дочерняя структура ВТБ. В апреле этого года Минфин США снял санкции с кредитной организации.

VTB Bank Europe OWH SE Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2024

Силуанов не ждет изменений ключевых параметров налогового пакета в части ставок и порогов

Московская биржа и "Интерфакс" подписали соглашение о сотрудничестве

ПМЭФ-2024

Решетников выступил за приватизацию активов в конкурентных отраслях экономики

ПМЭФ-2024

ВТБ в 2025 году планирует присоединить крупнейший банк Крыма

ВТБ в 2025 году планирует присоединить крупнейший банк Крыма

Европейские индексы в четверг выросли на решении ЕЦБ снизить ставки

Европейские индексы в четверг выросли на решении ЕЦБ снизить ставки
ПМЭФ-2024

РФ продлит механизм параллельного импорта на 2025 год, сократив перечень товаров

РФ продлит механизм параллельного импорта на 2025 год, сократив перечень товаров
ПМЭФ-2024

"Аэрофлот" хочет трансформировать соглашение с ОАК на 339 самолетов

"Аэрофлот" хочет трансформировать соглашение с ОАК на 339 самолетов

В перечень экономически значимых организаций РФ включили еще три компании

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });