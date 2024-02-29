Немецкая "дочка" ВТБ требует от акционера вернуть свыше 400 млн евро дивидендов

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Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Немецкий банк OWH SE (ранее VTB Bank Europe) требует от ВТБ возврата дивидендов в размере свыше 433,8 млн евро в срок до 29 февраля 2024 года, говорится в сообщении российского банка.

В апреле 2022 г. после введения санкций в отношении ВТБ немецкий регулятор отстранил российский банк от управления "дочкой", передав право голоса доверительному управляющему, который принял решение ликвидировать VTB Bank (Europe) с 1 апреля 2023 года.

ВТБ в четверг сообщил, что получил уведомление от OWH SE о действиях, направленных на лишение российского банка права владения своей европейской "дочкой".

"В 2022 году нас незаконно отстранили от управления банком, лишили права распоряжаться его финансовыми активами, теперь же OWH SE отрицает права ВТБ на владение немецким банком, требуя возврата дивидендов с 2013 года в размере свыше 433,8 млн евро в срок до 29 февраля 2024 года. Мы считаем, что немецкая сторона в попытке лишить ВТБ законных акционерных прав намеренно скрывает информацию о соблюдении ВТБ требований законодательства при приобретении акций европейской структуры и корпоративных реорганизациях, произведенных банком за период с 2001 по 2020 год, включая реорганизацию VTB Bank (Deutschland) AG в 2017 году", - говорится в комментарии ВТБ.

ВТБ в 2017 году провел реорганизацию европейского субхолдинга, переведя "дочки" в Германии, Австрии и Франции на единую лицензию банка VTB Bank (Europe) SE.

"Мы знаем педантичность немцев и не верим, что у них такая короткая память: за много лет право собственности ВТБ на VTB Bank Europe не вызывало у европейских регуляторов никаких вопросов", - отметил ВТБ.

Банк расценивает действия немецкой стороны как политически мотивированные. "Причины действий немецкой стороны лежат в политической плоскости, и при дальнейших нападках мы будем вынуждены предпринять ответные меры против тех, кого когда-то считали партнерами", - заявили в ВТБ.