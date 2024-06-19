Минфин заявил о положительной роли демпфера для внутреннего рынка нефтепродуктов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Топливный демпфер продолжает играть положительную роль для внутреннего рынка нефтепродуктов, считает Минфин.

Как заявил глава ведомства Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы, цены на бензин на внутреннем рынке были бы в текущих условиях на 20 рублей за литр выше в отсутствие демпфера и обратного акциза.

"Что касается больших объемов перечислений нефтеперерабатывающим компаниям, то это необходимое условие, чтобы цены на нефтепродукты на внутреннем рынке не зависели от мировой конъюнктуры, были стабильными и росли в среднем, примерно, вместе с уровнем инфляции. Поэтому будь то обратный акциз, будь то демпферные выплаты, которые мы перечисляем нашим нефтеперерабатывающим компаниям, (они - ИФ) обеспечивают стабильность цен на нефтепродукты, вне зависимости от внешней конъюнктуры", - сказал он, отметив, что если бы этих выплат не было, то цены на внутреннем рынке росли бы вместе с мировыми.

"Если сегодня средняя цена на бензин около 60 рублей, то если отменить все наши демпферные выплаты и обратные акцизы, цена могла вырасти рублей на 20, до 80 рублей. Я думаю, что это никому не нужно и несправедливо будет в отношении наших граждан", - пояснил министр.