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Райффайзенбанк ужесточит политику по выдаче кредитов из-за предписания ЕЦБ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк ужесточит политику по выдаче кредитов и снизит процент одобрения заявок из-за предписания Европейского центрального банка в адрес материнского Raiffeisen Bank International (RBI), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского банка.

"Райффайзенбанк вынужден снизить объемы кредитования, чтобы выполнить предписание ЕЦБ в адрес группы RBI по сокращению кредитного портфеля в России на 65% к 2026 году. На практике это значит, что в ближайшие месяцы кредитная политика ужесточится и процент одобрений существенно снизится, однако речи о полной остановке кредитования нет. Мы делаем все, что зависит от нас, чтобы сохранить доступность этого финансового продукта для наших клиентов", - заявил Райффайзенбанк.

Кредитная организация напомнила, что в 2022 году начала переход к модели бизнеса, которая предусматривает снижение влияния капиталоемких продуктов, таких как кредитование, на финансовый результат. Целевыми в новой модели являются некредитные продукты и высокотехнологичные сервисы, отмечает банк.

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ЕЦБ в апреле направил RBI требование об ускорении процесса сворачивания бизнеса в России. Согласно действующим сейчас рекомендациям, кредитный портфель в России должен существенно сократиться к 2026 году - на 65% к уровню третьего квартала 2023 года (тогда он составлял 6,3 млрд евро), также должен значительно снизиться объем платежей, идущих из РФ.

RBI ожидал, что реализация нового плана сворачивания бизнеса в РФ начнется в третьем квартале. "Есть ожидания, что имплементация начнется в третьем квартале. Сейчас мы подготовим план и проанализируем, что можем сделать и каким будет влияние", - заявил CEO RBI Йоханн Штробль в мае.

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Требования ЕЦБ выходят далеко за рамки собственных планов RBI по дальнейшему сокращению бизнеса в России и могут отрицательно повлиять на варианты продажи Райффайзенбанка, говорилось в заявлении австрийской группы.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании. Группа работает над потенциальными сделками, которые привели бы к продаже или выделению российского Райффайзенбанка и как результат - деконсолидации российского бизнеса из RBI.

RBI Raiffeisen Bank ЕЦБ Райффайзенбанк
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