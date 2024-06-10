ЦБ сообщил о сохранении высокого спроса на кредиты у населения и бизнеса в мае

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Население и бизнес в мае по-прежнему показывали высокий спрос на кредиты, говорится в комментарии ЦБ РФ по денежно-кредитным условиям.

ЦБ отмечает, что в апреле сохранялась высокая активность на корпоративном кредитном рынке: по итогам месяца годовой рост портфеля кредитов организациям составил 20,4% против 20,3% в марте. Основной вклад в рост портфеля по-прежнему обеспечивали рублевые заимствования, однако темп роста рублевого кредитования из-за возросших кредитных ставок несколько замедлился. Компании продолжили наращивать портфель валютных кредитов. По оперативным данным, в мае рост корпоративного кредитования остался высоким, отмечает регулятор.

В сегменте розничного кредитования продолжают действовать факторы, поддерживающие значительный спрос населения на кредиты: высокая потребительская активность, уверенные потребительские настроения и льготные программы кредитования. В апреле темпы роста портфеля необеспеченных потребительских кредитов и автокредитов оставались высокими. Сохранились высокие объемы выдач ипотечных кредитов с господдержкой, подогреваемые, в том числе ожидаемым сворачиванием с 1 июля масштабной программы "Льготная ипотека".

Выдачи в рамках всех льготных программ составили порядка 75% от общего объема предоставленных в апреле кредитов на сумму 466 млрд рублей. Снижение выдач в сегменте рыночной ипотеки продолжилось. Годовой прирост портфеля ипотечных жилищных кредитов по итогам месяца составил 26,1% против 27,7% в марте. Продолжилось наращивание портфеля кредитов "до востребования", в основном из-за использования населением кредитных карт. Однако в сравнении с мартовской динамикой, наряду с кредитными картами, уверенно приросли и кредиты на срок до 1 года.

"По оперативным данным, в мае население продолжило активно наращивать задолженность по краткосрочным и долгосрочным кредитам", - говорится в комментарии.