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Производитель артустановок Caesar создаст филиал на Украине

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Французско-германская компания по производству вооружений KNDS, которая, в частности, выпускает 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar, создает на Украине свой филиал, сообщает BFMTV.

Телеканал показал репортаж о подписании соглашения между представителями KNDS и украинского "Энергомехкомлекта" в Минобороны Франции в присутствии президента Владимира Зеленского. Контракт также предусматривает организацию на Украине производства артиллерийских боеприпасов.

В конце марта министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус объявили, что этот филиал будет производить военное оснащение и боеприпасы на украинской территории.

Украинское производственное подразделение KNDS должно заняться выпуском запчастей и обучением местного персонала.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Польши Дональдом Туском заявил, что французские и германские компании будут работать с Киевом с целью ускорить производство вооружений на украинской территории.

Минобороны KNDS Украина Франция Владимир Зеленский
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