Макрон заявил, что ОПК Франции не способен выпускать большое количество боеприпасов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Оборонно-промышленный комплекс Франции не способен работать эффективно в условиях интенсивного вооруженного конфликта, заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

"Наш ОПК не адаптирован к боевым действиям с высокой интенсивностью", - сказал он в четверг в интервью французским телеканалам.

Макрон объяснил такое положение вещей тем, что такого рода конфликтов с участием Франции "нет в наших прогнозах".

Президент дал такой комментарий, отвечая на вопрос о том, почему во Франции производят только по 100 снарядов в день. "Это скромный показатель, и в этом нет ничего особенно удивительного", - сказал Макрон.