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Париж и Ереван подписали контракт на приобретение артустановок Caesar

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Франция поставит Армении артиллерийские установки Caesar, заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.

"Мы продолжаем укреплять наши отношения с Арменией в области обороны. Новый важный старт - подписание контракта на приобретение артустановок CAESAR", - написал Лекорню в соцсети X.

В минувший понедельник в Ереване заявили, что Армения и Франция достигли новых договоренностей в области военно-технического сотрудничества, подписано соглашение с французской компанией KNDS.

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"В рамках рабочего визита во Францию 17 июня министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. В ходе встречи был обсужден текущий процесс сотрудничества между Арменией и Францией в сфере обороны", - отметили в пресс-службе Минобороны Армении.

Отмечается, что Папикян представил ход реформ в сфере обороны в Армении и работы, проводимые в этом направлении в рамках сотрудничества с Францией.

"Стороны отметили важность военно-технического сотрудничества, вокруг которого достигнуты новые договоренности", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве заявили, что в рамках визита Папикяна во Францию между министерством обороны Армении и французской военно-промышленной компанией KNDS было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Франция Армения KNDS
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