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Франция планирует поставить Киеву 78 установок Caesar и 80 тысяч артснарядов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Франция вскоре получит возможность направить Украине 78 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar и увеличить поставки снарядов, объявил на пресс-конференции министр обороны Себастьян Лекорню. Об этом сообщает АР.

По словам министра, Франция, Дания и Украина договорились о финансировании передачи Киеву 155-мм самоходных гаубиц CAESAR, что позволит Франции затем осуществить их быстрые поставки. Франция также намерена поставить в этом году Украине 80 тысяч снарядов калибра 155 мм; до этого Париж смог предоставить лишь 30 тысяч снарядов.

Лекорню добавил, что Франция присоединилась к инициативе Чехии по поиску пороха и боеприпасов, которые можно было бы закупать у стран, не входящих в Евросоюз.

На прошедшей в феврале Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел уверял, что Прага имеет данные о возможности передать Киеву 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч - калибра 122 мм, причем в течение нескольких недель. Однако, уточнил он, эти поставки нужно профинансировать. При этом президент не назвал возможных поставщиков. Позднее сообщалось, что интерес к этой инициативе проявили не менее 18 стран, в частности, Дания, Канада, Латвия, Литва, Польша и Франция.

Дания Украина Франция Петр Павел Себастьян Лекорню Чехия Caesar
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