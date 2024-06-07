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Силуанов рассчитывает на снижение инфляции и ключевой ставки во втором полугодии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Министр финансов РФ Антон Силуанов надеется на появление условий для снижения ключевой ставки во втором полугодии.

"Те меры, которые принимаем в рамках бюджета - мы готовим сбалансированный бюджет, налоговые предложения сейчас рассматриваем, - они все-таки дают основания Центральному банку держать ставку, не повышая ее. Мы надеемся, что во втором полугодии инфляция будет снижаться, и ставка тоже", - сказал он "Известиям".

Накануне он отмечал, что инфляция во втором полугодии "точно будет замедляться".

Минфин увязывает с решением ЦБ по ставке в пятницу свои дальнейшие действия на рынке ценных бумаг. Министерство две недели подряд воздерживается от проведения аукционов по размещению ОФЗ, ссылаясь на необходимость стабилизации рынка. Комментируя дальнейшие шаги, Силуанов в четверг отмечал, что "исходя из завтрашнего решения (ЦБ - ИФ) будем и мы определяться с краткосрочной политикой на рынке заимствований". "Все ожидают решения ЦБ, посмотрим, какое оно будет, после этого будем принимать решение в части аукционов", - пояснял он.

Совет директоров ЦБ на заседании 7 июня сохранил ставку на уровне 16% годовых.

Антон Силуанов Минфин инфляция
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