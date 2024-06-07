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Набиуллина допустила рост инфляции в 2024 году выше апрельского прогноза ЦБ

Пика годовой инфляции ждет в июле, в третьем квартале последует снижение

Набиуллина допустила рост инфляции в 2024 году выше апрельского прогноза ЦБ
Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Банк России видит вероятность роста инфляции в 2024 году выше его апрельского прогноза, ее пик и снижение будут в III квартале, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пятницу.

ЦБ убрал из пресс-релиза по итогам заседания по ставке прогноз по инфляции на 2024 год. В апреле по итогам совета директоров регулятор повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с прежних ожиданий 4-4,5%.

"Возникла вероятность того, что инфляция по году может превысить тот диапазон, который мы давали в апрельском прогнозе, мы в июле будем уточнять прогноз, - сказала Набиуллина. - Что касается годовой инфляции, мы ожидаем, что пик будет в III квартале, наверное, в июле. Это в том числе связано и с индексацией в этом месяце тарифов ЖКХ, мы это учитывали. И ожидание снижения годовой инфляции - третий квартал".

"В третьем квартале мы рассчитываем, что замедление годовой инфляции будет происходить как за счет выхода из базы высоких значений конца лета - осени прошлого года, высоких приростов месячных цен тогда, так и за счет замедления месячных темпов текущего роста цен в этом году", - сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Эльвира Набиуллина Алексей Заботкин Банк России
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