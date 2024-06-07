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Акционерам "Роснефти" предложили переизбрать совет директоров

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" предложил акционерам избрать в новый состав действующих участников, говорится в материалах к годовому собранию акционеров.

В числе кандидатов в совет: председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов; президент, главный исполнительный директор Oil & Petroleum International Resources Ltd., независимый директор Педро А. Акино, мл. (Филиппины); представитель Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди (Катар); представитель Qatar Investment Authority Хамад Рашид Аль-Моханнади (Катар); ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, независимый директор Виктор Мартынов; академик Российской академии наук, независимый директор Александр Некипелов; вице-премьер Александр Новак; замглавы администрации президента Максим Орешкин, управляющий директор Value Prolific Consulting Services Pvt. Ltd. (ValPro), независимый директор Говинд Коттис Сатиш (Индия); главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и председатель попечительского совета Университета науки и технологий Дохи Мухаммед Бин Салех Аль-Сада, который в настоящее время возглавляет совет директоров "Роснефти".

Годовое собрание акционеров состоится 28 июня в заочной форме, в нем смогут принять собрание акционеры, зарегистрированные в реестре на 3 июня 2024 года.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.

BP Александр Новак Игорь Сечин Максим Орешкин Роснефтегаз Роснефть
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