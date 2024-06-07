Банк России отметил дальнейшее смещение баланса рисков в сторону проинфляционных

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных, отметил Банк России в пресс-релизе, опубликованном после заседания по ставке.

Основные проинфляционные риски ЦБ связывает с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.

Сохранение масштабных государственных льготных программ может замедлить возврат к более умеренным темпам роста кредитования, отметил регулятор. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.

Планируемые изменения в налоговой политике означают, что рост бюджетных расходов в ближайшие годы будет покрыт за счет увеличения доходов консолидированного бюджета, сказано в пресс-релизе. Эти решения соответствуют срокам нормализации бюджетной политики с 2025 года, которые были утверждены ранее. По оценке ЦБ, предлагаемые изменения налоговой системы при параллельном росте расходов, вероятнее всего, будут нейтральны для инфляции.

ЦБ также отметил, что темп инфляции перестал снижаться и остается вблизи значений I квартала 2024 года. В апреле текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 5,8% в пересчете на год после 5,7% в среднем за I квартал 2024 года. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в апреле возрос до 8,3% в пересчете на год после 7,1% в среднем за I квартал 2024 года. В апреле и мае на рост цен влияли и разовые факторы - индексация тарифов на связь и повышение цен на автомобили. Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% после 7,8% по итогам апреля.

Инфляционные ожидания населения и участников финансового рынка выросли. Ценовые ожидания предприятий не изменились. Повышенные инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции, отмечает ЦБ.