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ЦБ РФ убрал из заявления прогноз по инфляции на 2024 год

Регулятор ждет ее возвращения к цели в 2025 году

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Банк России убрал из пресс-релиза по итогам заседания совета директоров прогноз по инфляции на 2024 год.

"С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении ЦБ.

В апреле регулятор прогнозировал, что годовая инфляция в 2024 году снизится до 4,3-4,8% и вернется к 4% в 2025 году.

Текущий рост цен с поправкой на сезонность в апреле составил 5,8% в пересчете на год после 5,7% в среднем за I квартал 2024 года, отмечает ЦБ. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в апреле возрос до 8,3% в пересчете на год после 7,1% в среднем за I квартал 2024 года.

Банк России подчеркивает, что в апреле-мае вклад в рост цен вносили и разовые факторы, связанные с индексацией тарифов на услуги связи и повышением цен на отечественные автомобили.

Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% после 7,8% по итогам апреля.

Инфляционные ожидания населения и участников финансового рынка выросли, ценовые ожидания предприятий не изменились. "Повышенные инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции", - подчеркивает ЦБ.

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