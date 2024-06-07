Решение сохранить ставку ЦБ было принято "широким консенсусом"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% было принято "широким консенсусом", обсуждались аргументы в пользу неизменности или повышения ставки, сообщила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Решение было принято "широким консенсусом". Мы обсуждали аргументы и за первое решение, и за второе, но в целом "широким консенсусом" было принято решение о сохранении ставки", - сказала она.

Совет директоров ЦБ в пятницу рассматривал варианты сохранения ставки и повышения ее на 100 или 200 базисных пунктов, мнений о необходимости повышения ставки стало больше по сравнению с апрельским заседанием, добавила Набиуллина.

"Мы рассматривали два сценария. Действительно есть неопределённость, в каком сценарии мы сейчас находимся и по какому мы движемся. Есть аргументы и за то, что мы находимся в базовом сценарии, где дезинфляция возобновится. Есть факторы, которые я называла: и ужесточение денежно-кредитных условий, которое должно еще транслироваться в рынок, и завершение массовых льготных программ", - отметила Набиуллина.

Также есть вероятность сценария, согласно которому инфляция либо уже закрепилась на относительно высоких уровнях, либо растет. "И тогда действительно мы будем принимать решение по ставке, а шаг будет зависеть от поступивших данных", - подчеркнула глава Банка России.

К следующему заседанию совета директоров по ставке 26 июля ЦБ получит дополнительные данные для принятия того или иного решения.

Банк России сохраняет приверженность возвращению инфляции к цели в 4% и допускает возможность существенного повышения ключевой ставки на заседании в июле, заявляла ранее Набиуллина.