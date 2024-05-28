Госдума сократила перечень организаций по выдаче ипотеки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла закон, который лишает уполномоченные организации из перечня ДОМ.РФ права на выдачу ипотечных займов, так как они неподконтрольны ЦБ и с их стороны встречаются многочисленные недобросовестные практики.

Поправка была включена ко второму чтению правительственного законопроекта (№611255-8), который продлевал программу по выдаче компенсаций из бюджета на погашение ипотеки многодетным семьям.

Согласно действующему законодательству, правом на выдачу ипотеки обладают банки, а также ряд кооперативов, созданных по решению правительства РФ (военная ипотека). Кроме того, ипотечные займы могут выдавать уполномоченные ДОМ.РФ организации. Их перечень публикуется на официальном сайте единого института развития в жилищной сфере, сейчас в нем 47 компаний. Согласно принятому закону, эти компании лишаются права на выдачу ипотеки.

"Этой поправкой мы фактически закрываем фонды, которые предоставляют ипотечные кредиты гражданам в регионах. У нас таких более 30 фондов, эти фонды, как правило, обеспечиваются за счет субъектов РФ и решают жилищные проблемы в регионах. Этой поправкой предлагается запретить деятельность этих фондов и фактически сократить круг организаций, которые могут заниматься ипотекой граждан", - сказал в ходе пленарного заседания депутат Валерий Гартунг. Он попросил перенести рассмотрение поправки, так как есть обращения от губернаторов нескольких регионов, которые просят не голосовать за нее: обращение на имя спикера парламента от губернатора Новосибирской области и обращение в комитет по финансовому рынку от губернатора Кемеровской области.

"Я убежден, что если бы это предложение было в проекте закона в первом чтении, то мы бы получили еще 30 таких обращений из других регионов, но так как эта поправка оказалась во втором чтении и мы ее случайно обнаружили в списке, коллеги, просим не поддерживать", - попросил депутатов Гартунг.

"Вот эти организации, которые не являются кредитными, но при этом занимаются ипотечным кредитованием, составляют в общем объеме 0,3% от общего объема ипотечного кредитования. Триста уголовных дел по деятельности этих организаций: злоупотребления, мошенничества и возможные потери для бюджета, поскольку на эти цели выделяются миллиарды рублей, по некоторым оценкам, до 7 млрд могут быть потери, если эту схему мы не перекроем", - отметил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее, включая поправку в законопроект, комитет по финансовому рынку в своем заключении напоминал, что погашение задолженности по ипотеке, которая выдана уполномоченными организациями ДОМ.РФ, может осуществляться за счет бюджетных средств, в том числе направляемых в рамках материнского капитала. При этом комитет отмечал, что деятельность уполномоченных организаций не подлежит контролю и надзору со стороны Банка России.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, при этом уполномоченные организации несут права и обязанности по договорам ипотечного займа, заключенным до дня вступления в силу закона.