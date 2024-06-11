МосБиржа с 11 по 14 июля приостановит торги акциями ВТБ из-за обратного сплита

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа с 13 июня ограничит коды расчетов по обыкновенным акциям ВТБ в связи с предстоящим проведением обратного сплита, говорится в сообщении торговой площадки.

C 13 июня по 9 июля допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 9 июля. 10 июля допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0, с 11 по 14 июля - нет допустимых кодов расчетов. С 15 июля доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа бумаг.

Биржа отмечает, что указанные даты ограничений являются расчетными и могут измениться в ходе реализации мероприятий по консолидации акций ВТБ.

Ранее годовое собрание акционеров ВТБ приняло решение увеличить номинал акций с 1 копейки до 50 рублей.