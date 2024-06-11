Net4Gas не добилась отмены запрета судиться с "Газпром экспортом" в иностранном арбитраже

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационную жалобу на запрет чешскому газотранспортному оператору Net4Gas продолжать разбирательство в иностранном арбитраже с ООО "Газпром экспорт".

"Оставить без изменения определение первой инстанции", - сообщается в арбитражной картотеке.

20 марта Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление, запрещающее "Газпром экспорт" и Net4Gas продолжать разбирательство в Арбитражном суде при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики. На случай нарушения запрета Net4Gas назначена санкция в размере 112,959 млн евро. В мае окружной суд отклонил ходатайство Net4Gas о приостановке исполнения судебного запрета.

По заявлению компаний группы "Газпром" российские суды уже вынесли несколько судебных запретов иностранным контрагентам вести разбирательства в зарубежных судах и арбитражных институтах.

Введенные Европейским союзом санкции предусматривают в том числе запрет на оказание юридических услуг российским юридическим лицам. По мнению российской стороны, это делает невозможным справедливое рассмотрение споров в судах на территории недружественных юрисдикций.