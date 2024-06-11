Квартальная выручка "Группы Астра" по МСФО выросла на 43%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Группа Астра" (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) по МСФО в I квартале 2024 года выросла до 1,85 млрд рублей с 1,29 млрд рублей в I квартале 2023 года (рост на 43%), сообщила группа.

"Мы активно начали новый деловой период - результаты отвечают нашим ожиданиям: в I квартале значительно нарастили отгрузки и выручку относительно аналогичного периода прошлого года, - сказала финдиректор "Группы Астра" Елена Бородкина. - Примечательно, что в отчетном периоде выручка от продуктов экосистемы утроилась год к году, а ее доля в общей выручке достигла 23%".

Выручка от продаж операционной системы Astra Linux в отчетном периоде выросла на 10%, до 1 млрд рублей с 931 млн рублей годом ранее, а выручка от продуктов экосистемы - на 183%, до 428 млн рублей со 151 млн рублей. Кроме того, почти в два раза (на 84%) выросла выручка от продаж услуг по сопровождению продуктов - до 380 млн рублей с 207 млн рублей в I квартале 2023 года.

Показатель EBITDA в I квартале 2024 года составил 24 млн рублей против 518 млн рублей годом ранее, а чистая прибыль - 202 млн рублей против 590 млн рублей.

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