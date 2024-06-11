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Число поездок на самокатах Whoosh за 5 месяцев выросло в 1,5 раза - до 40,3 млн

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Количество поездок, совершенных пользователями сервиса кикшеринга Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") за 5 месяцев составило 40,3 млн, что на 54% больше, чем годом ранее.

Среднее количество поездок на активного пользователя (пользователь, который совершил хотя бы одну поездку на транспорте Whoosh за период) за год выросло на 34% и составило 11,2 поездки.

По данным на конец мая, в сервисе зарегистрировано 23,3 млн аккаунтов, что на 55% больше, чем год назад.

Парк сервиса в январе-мае вырос на 52% и составил 199,5 тысячи средств индивидуальной мобильности.

По данным на конец мая, Whoosh работает в 60 локациях против 52 год назад.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии и Казахстане. В рамках пилотного проекта сервис также работает в Бразилии, Чили и Перу.

По итогам 2023 года выручка "ВУШ Холдинга" от услуг кикшеринга по МСФО составила 10,73 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза. Чистая прибыль возросла в 2,3 раза - до 1,94 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA повысилось до 1,9 с 1,1.

Whoosh ВУШ Холдинг
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