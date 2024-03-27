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Выручка "ВУШ Холдинга" в 2023 году по МСФО выросла в 1,7 раза

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) от услуг кикшеринга по МСФО в 2023 году составила 10,73 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза с 6,38 млрд рублей в 2022 году, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA кикшеринга составил 4,45 млрд рублей, что на 36% превышает аналогичный показатель за 2022 год. Рентабельность по этому показателю снизилась до 42% с 51%.

Чистая прибыль возросла в 2,3 раза - до 1,94 млрд рублей.

Чистый долг составил 8,47 млрд рублей, увеличившись в 2,4 раза. Соотношение чистого долга к EBITDA повысилось до 1,9 с 1,1.

"Еще не освоенный рынок по-прежнему колоссальный. Мы продолжаем занимать половину рынка РФ и активно развиваем зарубежные проекты. Для этого, в том числе, используем кредитный ресурс: так, в 2023 году выпустили облигации на 4 млрд рублей с купонной ставкой 11,8% годовых. При стремительном росте сохраняем невысокий уровень долга", - приводятся в сообщении слова финансового директора компании Александра Синявского.

По его словам, на конец 2023 года количество зарегистрированных в сервисе пользователей превысило 20 млн. К сезону 2024 года компания приобрела 44 тыс. новых СИМ (средства индивидуальной мобильности), увеличив парк почти на 30%.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии и Казахстане.

ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh) в декабре 2022 года провело IPO, в ходе которого привлекло 2,1 млрд рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении составляет около 10% уставного капитала.

Whoosh ВУШ Холдинг
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